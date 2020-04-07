الرئيس السيسي: تغير المناخ والزيادة السكانية العالمية تسرع من وتيرة الأزمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المجتمع الدولي يواجه تحديات جديدة وناشئة إضافة إلى تحديات تقليدية يأتي على رأسها تغير المناخ، ذاكرا أن الأخير تهديد حقيقي يواجه المجتمع الدولي.

وأضاف في كلمة له من جامعة بلجراد، صباح الخميس: «علينا جميعا أن ندرك بأن تغير المناخ والزيادة السكانية العالمية تسرع من وتيرة الأزمة التي تهدد العديد من مناطق العالم».

وأكد حرص مصر على حشد الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، موضحًا أنها من المقرر أن تستضيف مؤتمر تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل.

وأعرب عن أمله في الخروج بنتائج من القمة تضع العالم على الطريق الصحيح الخاص بتحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض، وتكثيف جهود دعم الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ، واتصالا بحجم تمويل المناخ.