فورد تؤمن إمدادات بطاريات لإنتاج 600 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2023

أعلنت شركة فورد موتور، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، نجاحها في تأمين إمدادات كافية من البطاريات لإنتاج أكثر من نصف مليون سيارة كهربائية سنويا بحلول أواخر العام المقبل، وهو ما يمثل قفزة كمية مقارنة بمبيعات الشركة من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وكانت 27140 سيارة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة الأمريكية القول إنها وقعت عقودا مع موردين لتوريد بطاريات بقدرة إجمالي تبلغ 60 جيجاوات/ساعة سنويا وهو ما يكفي لإنتاج حوالي 600 ألف سيارة سنويا.

وتتضمن هذه التعاقدات شركات كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي، بحسب ما ذكرته بلومبرج في وقت سابق.

وقالت فورد إنها تؤمن 70% من احتياجاتها من البطاريات الكهربائية لإنتاج أكثر من مليوني سيارة كهربائية سنويا بدءا من عام 2026، وهو ما سيساعد في تحقيق الأهداف التي أعلنها جيم فارلي الرئيس التنفيذي للشركة في مارس الماضي.

يذكر أن تأمين البطاريات اللازمة لإنتاج ملايين السيارات الكهربائية، أصبح ساحة للمنافسة بين شركات صناعة السيارات. وقد أقامت جنرال موتورز شراكة مع شركة إل.جي شيم الكورية الجنوبية لإقامة مصانع للبطاريات في الولايات المتحدة.

كما أقامت فورد مشروعا مشتركا مع شركة إس.كيه أنوفشن الكورية الجنوبية لاستثمار 4ر11 مليار دولار في ثلاثة مصانع للبطاريات ومصنعا لتجميع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.