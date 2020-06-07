مزارع يستدرج طفلا ويهتك عرضه بالدقهلية

حررت ربة منزل بمحافظة الدقهلية، محضرا بمركز شرطة طلخا، تتهم فيه مزارع باستدارج نجلها طالب بالصف الثاني الابتدائي، إلى أحد الأراضى الزراعية، وهتك عرضه، بعزبة الجازية التابعة للمركز وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة طلخا ربه منزل تدعي "حكمت.إ.ح" 30 سنة، ومقيمة عزبة الجازية وبرفقتها نجلها "صهيب.م.ص" 7سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، اتهمت فيه المدعو"محمد.ع" 16 سنة مزارع، باستدراج نجلها إلى إحدى الأراضي الزراعية المجاورة لمحل إقامتهما وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.