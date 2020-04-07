البرتغال تعارض مقترحا أوروبيا بخفض استهلاك الغاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر وزير الدولة للطاقة في البرتغال، جواو جالامبا، أن الحكومة تعارض مقترح الاتحاد الأوروبي بأن يخفض التكتل استهلاك الغاز الطبيعي بواقع 15%.

وقال جالامبا، بحسب صحيفة إكسبريسو البرتغالية، "نحن نعارض هذا تماما".

وكانت البرتغال قد اضطرت لزيادة استهلاك الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء العام الجاري بسبب تراجع انتاج الطاقة الكهرومائية وسط الجفاف، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جالامبا لإكسبريسو إن مقترح المفوضية الأوروبية "غير مستدام" حيث إنه سوف يعني أن البرتغال لن يكون لديها كهرباء.

وأضاف وزير الطاقة للصحيفة أن المفوضية الأوروبية صممت مقترحا لا يأخذ في الاعتبار أوضاع معينة خاصة ببعض الدول مثل البرتغال وإسبانيا.

يشار إلى أن شبه الجزيرة الأيبيرية لديها روابط خطوط أنابيب غاز محدودة مع بقية أوروبا. وتشتري شركة النفط البرتغالية جالب إنرجيا إس.جي.بي.إس. الغاز الطبيعي المسال من منتجين من بينهم نيجيريا وتحصل شركة ايه.بي.بي-انرجياس دو برتغال على شحنات الغاز الطبيعي المسال من تشينير إنرجي في الولايات المتحدة ومن ترينيداد وتوباجو من خلال عقود طويلة الأمد.