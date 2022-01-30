إسبانيا والبرتغال تعارضان خططا أوروبية لتقاسم الغاز عند الطوارئ

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أبدت إسبانيا والبرتغال، اعتراضهما لاقتراح المفوضية الأوروبية لضمان حصول كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على إمدادات كافية من الغاز، وسط مخاوف بشأن مدى الاعتماد على الإمدادات الروسية وهواجس بشأن الشتاء المقبل.

واقترحت المفوضية الأوروبية، يوم أمس الأربعاء مستهدفات لتوفير الغاز لكل الدول الأعضاء بالاتحاد إذا تدهورت الإمدادات إلى مستوى الأزمة، وذلك لمواجهة تهديدات روسيا بقطع الإمدادات.

وقال وزير البيئة والطاقة البرتغالي جواو جالامبا في مقابلة مع صحيفة "ببليكو" اليوم الخميس، إن الحكومة قالت إنها لا يمكن أن تقبل بهذا الاقتراح، واصفة إياه بأنه اقتراح "لا يطاق". وقال: "نحن نستهلك الغاز للضرورة المطلقة".

تأتي تصريحاته بعد يوم من معارضة وزيرة التغير البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا أيضا لخطط المفوضية.

وقالت: "نحن لا نستطيع تقديم تضحيات لم نُطالب بها".

وقالت: "بخلاف دول أخرى، نحن الإسبان لا نستهلك أكثر مما نحتاج فيما يتعلق باستهلاك الطاقة".