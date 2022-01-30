أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده مع مصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطني وفريق جالاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة في الموسم القادم.

وقال نادي نانت الفرنسي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس: "توصل إف سي نانت وجالاتا سراي إلى اتفاق، بشأن الإعارة مع خيار شراء المهاجم الدولي مصطفى محمد البالغ من العمر 24 عامًا لموسم 2022-2023."

وفي سياق متصل، ودع مصطفى محمد جماهير ناديه جالاتا سراي، برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" اليوم الخميس.

وكتب مهاجم منتخبنا الوطني عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: «لقد أظهرتم الدعم والاحترام في كل شيء، شكرا لكم لجعلي أشعر أنني في وطني، كان شرفا كبيرا لي أن أكون هنا».

وأضاف: «هذا الموسم سألعب لفريق آخر على سبيل الإعارة، وأتمنى لكم الأفضل. آمل أن أراكم مرة أخرى».