 أنقرة: عباس ونتنياهو في تركيا أواخر يوليو الحالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنقرة: عباس ونتنياهو في تركيا أواخر يوليو الحالي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
د ب أ
نشر في: الجمعة 21 يوليه 2023 - 5:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 يوليه 2023 - 5:20 ص

أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن زيارة منتظرة لكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تركيا خلال شهر يوليو الجاري.

من المقرر أن يقوم الرئيس عباس بزيارة تركيا في 25 يوليو، فيما سيقوم نتنياهو بزيارة تركيا في الـ28 من نفس الشهر، بحسب موقع "تركيا الآن" الإخباري.

لم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول جدول الزيارات والأجندة المقررة لكل من عباس ونتنياهو خلال هذه الزيارات، غير أن من المتوقع أن تتناول الزيارات قضايا الأمن والاقتصاد والعلاقات الثنائية بين تركيا والسلطة الفلسطينية، وكذلك تطورات الوضع في المنطقة والعلاقات الإسرائيلية التركية.


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