شرطة الاحتلال تعتدي على مصلين فلسطينيين في القدس الشرقية

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على عدد من الفلسطينيين ببلدة سلوان في القدس الشرقية خلال احتجاج على قرارات إسرائيلية بهدم منازل في البلدة.



وأوضح شهود عيان لوكالة "الأناضول" للأنباء أن عددا من الفلسطينيين كانوا يؤدون صلاة الجمعة عندما أطلق عناصر من الشرطة الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من الفلسطينيين واستخدمت المياه العادمة ضدهم.



ودعا السكان إلى صلاة الجمعة في خيمة الاحتجاج المقامة في بلدة سلوان رفضا لقرارات هدم إسرائيلية تطال العديد من المنازل في البلدة الواقعة جنوب المسجد الأقصى.



وكان تقرير لجمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة برصد الانتهاكات في القدس الشرقية، قد أشار، يوم الأربعاء، إلى أنه "تم في النصف الأول من 2023، تنفيذ إجمالي 127 عملية هدم في أنحاء القدس الشرقية، طالت 73 منها منازل".