توعد وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، اليوم الأحد، قوات الدعم السريع بملاحقتها عبر المحافل والمحاكم الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوالي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد لازرق ضمن برنامج زيارته للولاية برفقة وكيل الوزارة هويدا علي عوض الكريم، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقال خير إنّ الوزارة عكفت على مراجعة وتعديل كل التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة، كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة باللجان الفرعية المنتظمة في الولايات المتعلقة بالاتجار بالبشر ومتابعة سير القضايا الدولية.

تأتي خطط وزارة العدل السودانية لملاحقة الدعم السريع في المحافل الدولية بعدما دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مجلس الأمن الدولي إلى تعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة. وبرر حميدتي ذلك بعدم وجود حكومة شرعية في السودان بعد ما سماه «انقلاب 25 أكتوبر»، على حد زعمه.

ودعا حميدتي، الأمم المتحدة إلى تبني مشروع قرار يحظر استخدام الطيران في المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية، وكذلك تبني برنامج عاجل للاستجابة للطوارئ الإنسانية شبيه ببرنامج شريان الحياة لإنقاذ الشعب السوداني من المجاعة.