الحكومة اليمنية تدين القصف الإسرائيلي على محافظة الحديدة

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء السبت، ما وصفته بـ"عدوان الكيان الصهيوني"، وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي على محافظة الحديدة، غربي البلاد.



كما حذرت "النظام الإيراني، والكيان الصهيوني من أي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر المليشيات المارقة إلى ساحة لحروبهما العبثية، ومشاريعهما التخريبية في المنطقة".

ودعت الحكومة اليمنية، المليشيات الحوثية إلى الاستماع لصوت العقل، والاستجابة لإرادة الشعب اليمني وتطلعاته، وتغليب مصالحه الوطنية على أي مصالح وأجندات أخرى، وعدم استجلاب التدخلات العسكرية الخارجية، والانخراط الجاد في عملية السلام، ووقف كافة أشكال العنف والتصعيد العسكري.

كما دعت، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما "من أجل حماية الأمن والسلم الدوليين".

وأكدت الحكومة، في هذا السياق، أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو "دعم الحكومة اليمنية لاستكمال بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216".

وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، داعية في هذا الخصوص المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة "لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".