مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث مروري بالفيوم

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخران في حادث مروري بطريق قرية بني صالح بالفيوم. تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق الفيوم قرية بني صالح الزراعي، ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتين على طريق قرية بني صالح الزراعي، ما أسفر عن مصرع شخص يدعى حمادة صلاح هلال، 18 سنة، ومقيم بقرية بني صالح، وإصابة 2 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة مركز الفيوم.