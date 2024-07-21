حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ورئيس مجلس الامناء لدار إقامة كبار الفنانين على حضور الحفل الذي أقامه الفنان محمود عبد الغفار مدير الدار بمناسبة مرور عام على بدء التشغيل، واستقبال أول نزيل من أعضاء القوة الناعمة في مصر.

كما حرص على الحضور الفنان أيمن عزب، في حين تعمد الفنان محمود عبد الغفار عدم دعوة وسائل الإعلام لحضور وتغطية وقائع الحفل الذي اقتصر على النزلاء والفريق الإداري للدار.

وفي ذلك قال الفنان محمود عبد الغفار في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه لم يكن يهدف من وراء الحفل عمل أي "شو إعلامي" ولكن الهدف الوحيد هو بث الفرحة والسعادة في قلوب نزلاء الدار، ومنح لهم فرصة للالتقاء بزملاءهم في الفن من خارج الدار، وقضاء يوم سعيد بعيدا عن الروتين اليومي.

أقيم الحفل وسط أجواء بهجة وفرحة حيث امتلئت الدار بالزينة والبلالين، وتم احضار تورتة كبيرة، وحرص نزلاء الدار على التقاط الصور التذكارية ومنهم الفنانة عواطف حلمي، والشاعرة الغنائية كوثر مصطفى، والفنانة فادية عكاشة، والفنان أحمد رشوان وغيرهم.

وشارك الدكتور أشرف زكي، في إطفاء الشمعة الأولى للدار، وتهنئة النزلاء وأكد لهم أن "الدار دارهم" وأنه شرف كبير لكل العاملين والقائمين على الدار لخدمتهم.