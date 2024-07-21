سول: كوريا الشمالية تطلق مجددا بالونات القمامة تجاه الجنوب

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أعلنت رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية قامت مجددا بإطلاق بالونات يعتقد أنها تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من واقعة إطلاق مماثلة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية قولها إن البالونات بدت وكأنها تسير باتجاه الجزء الشمالي من مقاطعة كيونجي القريبة من سول، ونصحت المواطنين بعدم لمس البالونات المتساقطة وإبلاغ القوات المسلحة أو الشرطة عنها.

وبهذا الإطلاق الأخير، قامت كوريا الشمالية بإرسال أكثر من ألفي بالون يحمل نفايات إلى الجنوب في تسع مناسبات انتقاما من المنشورات المضادة لبيونج يانج التي يرسلها منشقون كوريون شماليون في كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية باستخدام البالونات.

وأعادت كوريا الجنوبية يوم الخميس بث الدعاية بمكبرات الصوت نحو كوريا الشمالية ردا على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للبالونات المحملة بالنفايات نحو الجنوب.

وأعلنت رئاسة الأركان يوم الجمعة أنها ستواصل بث الدعاية بمكبرات الصوت وحذرت من اتخاذ "إجراءات أقوى"، مثل توسيعها إلى حملة بالحجم الكامل في حالة حدوث استفزازات إضافية.

وتعترض كوريا الشمالية على حملات الدعاية بمكبرات الصوت، وكذلك المنشورات المضادة لبيونج يانج، خشية أن يشكل تدفق المعلومات القادمة من الخارج تهديدا لنظام كيم جونج أون.