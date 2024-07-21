 إيران تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني - بوابة الشروق
الأحد 21 يوليه 2024 11:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إيران تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 11:19 ص

أدان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة، الهجوم الإسرائيلي على منشآت ميناء الحديدة اليمني، وفقا لما أوردته وكالة مهر للأنباء، اليوم الأحد.

وأفادت "مهر"، بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية أدان "بشدة هجمات الكيان الصهيوني على منشآت ميناء الحديدة اليمني"، مضيفا أن "الشعب اليمني المظلوم والقوي يدفع ثمن دعمه المشرف للأبرياء ونساء وأطفال غزة".

ووصف كنعاني الهجمات بأنها "تعبير عن الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال"، وحذر من "خطورة تصاعد التوتر وانتشار الحرب في المنطقة نتيجة المغامرات الخطيرة للصهاينة".

واعتبر كنعاني "القتل المستمر والحصار الشامل لسكان قطاع غزة العزل هو السبب الرئيسي للتوترات الحالية في المنطقة"، مضيفا أن "السلام لن يعود إلى المنطقة طالما استمر عدوان الكيان الصهيوني على فلسطين وخاصة قطاع غزة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك