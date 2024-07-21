إيران تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني

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أدان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة، الهجوم الإسرائيلي على منشآت ميناء الحديدة اليمني، وفقا لما أوردته وكالة مهر للأنباء، اليوم الأحد.

وأفادت "مهر"، بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية أدان "بشدة هجمات الكيان الصهيوني على منشآت ميناء الحديدة اليمني"، مضيفا أن "الشعب اليمني المظلوم والقوي يدفع ثمن دعمه المشرف للأبرياء ونساء وأطفال غزة".

ووصف كنعاني الهجمات بأنها "تعبير عن الطبيعة العدوانية للكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال"، وحذر من "خطورة تصاعد التوتر وانتشار الحرب في المنطقة نتيجة المغامرات الخطيرة للصهاينة".

واعتبر كنعاني "القتل المستمر والحصار الشامل لسكان قطاع غزة العزل هو السبب الرئيسي للتوترات الحالية في المنطقة"، مضيفا أن "السلام لن يعود إلى المنطقة طالما استمر عدوان الكيان الصهيوني على فلسطين وخاصة قطاع غزة".