شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، انطلاق النسخة الثانية من ملتقى شباب دمياط، خلال فاعلية أُقيمت ظهر اليوم بمركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة، تحت شعار "معاً نبنى مستقبل أفضل لشباب دمياط"، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة ولفيف من الشباب.

وأعرب الدكتور أيمن الشهابي، في بيان له اليوم، عن سعادته البالغة بمشاركته اليوم بثاني لقاء، مع أبنائه وبناته في هذا الحدث، وذلك تأكيدًا على أهمية دور الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقة للوطن، وأن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا بالغاً بملف تمكين الشباب، تطوير وبناء قدراتهم وتأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع، ومسيرة التنمية والبناء للجمهورية الجديدة.

وأكد "محافظ دمياط" أن هناك تعاون وثيق بين محافظة دمياط، ووزارة الشباب والرياضة، تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى، أثمر عن تنفيذ عدد من الانجازات لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتلبية مطالب أبناء دمياط.

وعقد "محافظ دمياط" حوار مفتوح مع الشباب للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، أكد خلاله مجددًا حرصه على التواصل المباشر مع الشباب بكافة أعمارهم، والاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم والاستفادة منها، وأكد ترحيب المحافظة بمشاركة أبنائها بالنسخة الثانية من مهرجان دمياط، المقرر انطلاقها سبتمبر 2025، وذلك لتعزيز أهداف الترويج لدمياط على كافة المستويات، كما تحدث "محافظ دمياط" عن أبرز الجهود التي تنفذها المحافظة بجميع مجالات العمل وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث أعلن عن عدد من الأفكار التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعربت "نائب المحافظ" عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي جاء تزامنًا مع انطلاق مبادرة "مواهب دمياط Damietta Talents"، حيث حثت الشباب المشاركين والموهوبين بالاشتراك بالمبادرة المُعلن عن خطتها الزمنية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، و يتعاون بها الجهات المختلفة مؤكدة أن الموهوبين بمجالات الفن سيتم إتاحة الفرصة لهم للمشاركة بالنسخة الثانية من مهرجان دمياط، وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط علاوة على توفير عضويات مجانية للموهوبين رياضياً بالنوادي.

كما رحب الدكتور محمد فوزى بمحافظ دمياط ونائبته، وأكد أن قطاع الشباب والرياضة بمحافظة دمياط يشهد طفرة تنموية، بفضل تكاتف الجهود بين محافظة دمياط بقيادة الدكتور أيمن الشهابي، ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.