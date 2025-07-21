ارتفاع أرباح شركة فيريزون كوميونيكشنز خلال الربع الثاني متجاوزة التوقعات

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أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية فيريزون كوميونيكشنز، اليوم الاثنين، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبأكثر من توقعات المحللين.

وأعلنت الشركة وصول أرباحها ربع السنوية إلى 5.121 مليار دولار بما يعادل 1.18 دولار للسهم الواحد مقابل 4.702 مليار دولار بما يعادل 1.09 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني بعد استبعاد البنود الخاصة 1.22 دولار للسهم، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بمعدل 1.20 دولار للسهم.

وزادت أرباح الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 5.2% سنويا إلى 34.504 مليار دولار مقابل 32.796 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.