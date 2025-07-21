مصدر إسرائيلي لـCNN: نتنياهو يريد التوصل إلى اتفاق بسبب الضغط الأمريكي

قال مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة CNN، الاثنين، إن مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل «تتقدم ببطء»، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى حل العقبات الرئيسية.

وأضاف المصدر أن العقبات تتمثل في مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من محور موراج، وهو منطقة أمنية إسرائيلية رئيسية في جنوب قطاع غزة، وضمانات إنهاء الحرب في غزة، دون تحديد ما ينطوي عليه ذلك.

وواصل: «الآن، يتركز كل شيء حول القوائم، والتي لا تستغرق عادة الكثير من الوقت»، في إشارة إلى قوائم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بمجرد التوصل إلى اتفاق.

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد التوصل إلى اتفاق ليس فقط لأنه «الشيء الصحيح الذي يجب فعله»، ولكن أيضا «بسبب الضغط الأمريكي».

ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة المقاومة «حماس» في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار بالدوحة منذ السادس من يوليو، ويناقشون مقترحا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

ورغم التصريحات المتناقضة التي تصدر بين الحين والآخر من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حول الصفقة، إلا أن الترجيحات والقراءات التي تخرج من العاصمة القطرية تؤكد أن الفجوات لا تزال بعيدة، وهناك الكثير من العقبات تعترض التوصل لاتفاق رسمي.

ويتضمن الاتفاق المطروح وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا؛ والإفراج عن حوالي نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء – عشرة أسرى إلى جانب ثمانية عشر جثة، على أن يُفرج عن ثمانية أحياء في اليوم الأول واثنين آخرين في اليوم الخمسين، وثلاث دفعات إضافية من الإفراج عن الأسرى القتلى على مدار الشهرين؛ والإفراج عن أسرى فلسطينيين – لا يزال عددهم مجهولًا؛ وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.