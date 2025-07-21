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لقي 20 شخصًا مصرعهم وأصيب 171 آخرون، الاثنين، إثر تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية البنجالية على سكن للطلاب في العاصمة في دكا.

ووفقًا لصحيفة دكا تريبيون (Dhaka Tribune)، تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز "F-7 BGI" تابعة للقوات الجوية البنغالية في منطقة أوتارا بالعاصمة.

واستكملت طواقم الإطفاء عمليات البحث والإنقاذ في سكن الطلاب بحسب ما نقلته الصحيفة.

وأكدت إدارة العلاقات العامة للجيش البنغالي مقتل 20 شخصًا وإصابة 171 آخرين في الحادث.

وأشار البيان، إلى أن الطائرة أقلعت في إطار تدريب اعتيادي، وأن الحادث وقع "بسبب عطل فني".

وأعرب محمد يونس، كبير مستشاري الحكومة الانتقالية في بنغلاديش، عن حزنه العميق وتعازيه وأعلن أنه سيتم فتح تحقيق في أسباب الحادث.

وأعلنت الحكومة البنغالية بحسب ما نقلته وكالة أنباء بنغلاديش سانجباد سانجستا الرسمية، الحداد ليوم واحد على أرواح الضحايا.