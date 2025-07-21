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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل وفاة 18 حالة بسبب المجاعة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجل قطاع غزة أعلى نسبة شهداء خلال الـ24 ساعة الماضية أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكانت النسبة الأعلى بمنطقة السودانية شمال غرب المدينة حيث استشهد 94 مواطنا، وفي جنوب القطاع 13 فلسطينيا. وبلغ عدد الشهداء منذ بداية الألية الحالية 995 شهيدا ونحو ستة الاف جريح.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٧ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، فقد ارتقى اكثر من ١٣٤ شهيدا منذ فجر الأحد في مختلف مناطق القطاع.

وسجلت الأربع وعشرين ساعة الماضية العدد الأكبر من الشهداء الذين يرتقون في يوم واحد قرب مراكز المساعدات الأمريكية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ٩٤ فلسطينيا استشهدوا وأصيب المئات شمال غرب مدينة غزة ليقترب عدد الشهداء قرب هذه المراكز منذ نحو شهرين إلى ألف ونحو ستة آلاف جريح.