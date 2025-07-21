شبكة حقوقية سورية توثق مقتل 426 شخصا في اشتباكات السويداء

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- إصابة أكثر من 436 آخرين

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق مقتل 426 شخصا خلال الاشتباكات المسلحة التي دامت أسبوعا بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بمحافظة السويداء جنوبي البلاد.

وأوضحت في بيان، الأحد، أن بين القتلى الموثّقين 7 أطفال و10 نساء و6 من الكوادر الصحية واثنين من العاملين في مجال الإعلام.

وأضافت الشبكة الحقوقية أن الاشتباكات أدت أيضا إلى إصابة أكثر من 436 شخصا.

والأحد، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

كذلك كشف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، عبر منصة إكس، أن "جميع الأطراف اتفقت على وقف إطلاق النار في السويداء بحلول الساعة 5 مساء (الأحد) بتوقيت دمشق" (19:00 ت.ج).

وفي 13 يوليو الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء.

وآنذاك، تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية "خارجة عن القانون"، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.