لابيد: الرد في دمشق لم يكن ضروريا

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية، وقال إن "الرد في دمشق لم يكن ضروريا".

وانتقد لابيد، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، عدم وجود سياسة واضحة وراء الهجمات التي تشنها إسرائيل في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، وقال "ثملون بالقوة.. نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون أن تكون هناك سياسة واضحة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، معتبرا أن الحكومة الحالية تشكل خطرا على مستقبل إسرائيل.

وقال لابيد: "علينا الذهاب إلى الانتخابات لإنقاذنا من هذه الحكومة".

وفي وقت سابق، دان لابيد استهداف القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، واصفا الاستهداف بأنه "تصرف متهور"، مؤكدا أن "حماية الدروز في سوريا أمر مهم، لكن دون استهداف القصر الرئاسي بدمشق"، مشيرا إلى أن استهداف القصر الرئاسي في دمشق "لا يخدم أهدافًا استراتيجية".

كما عارض لابيد "إسقاط النظام" في سوريا، مشددا على أن إسرائيل "بحاجة إلى استقرار سوريا".