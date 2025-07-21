موسكو تؤكد اهتمامها بعقد جولة أخرى من المفاوضات مع كييف

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أكد الكرملين اهتمامه بعقد جولة ثالثة من المفاوضات، كما اقترح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين إنه خلال الاجتماع السابق، تبادل الجانبان أوراقا بشأن موقفهما.

ونقلت الوكالات الروسية عن بيسكوف القول إن تبادل الآراء والمفاوضات الآن امر معلق، ولكن حتى الآن الموقفان متعارضان تماما.

وأضاف أنه مازال هناك حاجة" للكثير من العمل الدبلوماسي".

وكان زيلينسكي قد اقترح أمس الأول السبت عقد لقاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأوضح بيسكوف أنه لم يتم تحديد موعد بعد.

وأشار إلى أنه لا يوجد تغيرات في الجانب الروسي بشأن تشكيل الوفد.

وكانت كييف وموسكو قد أجريتا في مايو/أيار الماضي مفاوضات ثنائية لأول مرة منذ ثلاثة أعوام. وفي هذا اللقاء وفي لقاء لاحق عقد في يونيو الماضي في إسطنبول، اتفق الجانبان على تبادل أكبر للأسرى وإعادة جثث الجنود الذين قتلوا في المعارك.

مع ذلك، لم يتم مناقشة خطوات لإنهاء الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا في فبراير 2022.