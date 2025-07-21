قالت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل أعدت خطة للسيطرة على قطاع غزة بديلة لفكرة "المدينة الإنسانية".

وأضافت المصادر للقناة الإسرائيلية، أن الخطة التي قدمها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تتضمن السيطرة على مساحة أكبر بكثير من الأراضي في غزة، والاستعداد بشكل أوسع حول المحاور، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأكدت المصادر أن "خطة السيطرة على غزة" تحظى بقبول واسع بين الوزراء الإسرائيليين.

وأشارت المصادر إلى أن خطة السيطرة الجديدة ستطبق حال فشل مفاوضات غزة أو عدم التوصل إلى الاتفاق الشامل الذي يتضمن إنهاء الحرب بعد فترة الـ60 يوما.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أفادت مساء الأحد، بأن الوسطاء وإسرائيل لا يزالون بانتظار رد حماس على اقتراح وقف إطلاق في غزة.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن "الوسطاء في المفاوضات يعتقدون أن الكرة الآن في ملعب حماس".

وشدد المسئولون على أنه "على حماس إبداء المرونة في هذه المرحلة، لدفع صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار قُدما".

ووفق القناة الإسرائيلية، فإن كبار قادة حماس في الدوحة يميلون إلى دعم الاقتراح، لكن لا يوجد حتى الآن رد واضح من قيادة الجناح العسكري في غزة، مشيرة إلى الوسطاء يضغطون على حماس لتقديم رد في أقرب وقت.

ونقلت القناة عن مسئول أمريكي قوله إن "قادة حماس يتصرفون بعناد. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذه المرة، فستكون المسئولية كاملة على عاتق حماس".