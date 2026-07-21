سوريا تعلن ضبط شحنة قنابل متجهة إلى لبنان

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، الثلاثاء، عن ضبط شحنة من القنابل، كانت في طريقها إلى لبنان.

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أمانة جمارك جديدة يابوس، ضبطت 226 قنبلةً من نوع «RGC»، كانت مخبأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة تهريب شحنة تضم أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية–العراقية، كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنّ الجهات المختصة ضبطت الشحنة خلال محاولة إدخالها إلى الأراضي السورية، ذاكرة أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت معدّة للعبور عبر سوريا ونقلها إلى الحزب في لبنان.