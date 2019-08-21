«الصحفيين العرب» ينعي حبيب الصايغ رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات

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نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب بحزن بالغ الشاعر والكاتب الكبير حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وأمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس تحرير صحيفة الخليج، مقدما خالص التعزية والمواساة إلى أسرته الكريمة.

وذكر الاتحاد برئاسة مؤيد اللامي في بيان اليوم إن الفقيد أصدر 15 ديوانا، وترجمت قصائده إلى لغات عدة منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.

وأضاف الاتحاد أن رحيل الصايغ مثل خسارة كبيرة لفقدان قامة أدبية وثقافية رفيعة ليس فقط فى دولة الإمارات العربية وإنما فى أنحاء العالم العربي أيضا.

واختتم البيان: "رحم الله الفقيد الكبير رحمة واسعة بقدر ما أعطى لبلاده ومهنته وأنزله فسيح جناته ولأسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان" .