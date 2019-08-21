الصحة الكويتية: ابعاد 12 ألفا و422 وافدا لإصابتهم بأمراض معدية

كشفت وزارة الصحة الكويتية، أن عدد العمالة الوافدة الذين لم يمنحوا الإقامة وتم إبعادهم عن البلاد نتيجة إصابتهم بأمراض معدية بلغ 12 ألفا و422 وافدا، من إجمالى مليوني و214 ألفا و865 عاملا تم فحصهم خلال 5 سنوات.

وأوضحت (الصحة) الكويتية – في تقريرها عن الأوضاع الصحdة في الكويت خلال الفترة من 2012 وحتى 2016 – أن العمالة المبعدة شملت 373 وافدا مصابا بمرض الملاريا، و497 مصابا بمرض الفلاريا، و4 Nلاف و81 مصابا بمرض الدرن.

وأضافت أن من بين الذين تم إبعادهم دون منحهم الإقامة في الكويت، ألفا و158 مصابا بمرض الإيدز، و4 آلاف و177 مصابا بمرض الكبد الوبائي (ب)، وألفين و203 مصابين بمرض الكبد الوبائي (ج)، لافتة إلى أن عدد حالات أهم الأمراض المعدية المبلغ عنها في الكويت خلال السنوات الخمس، بلغ 39 ألفا و835 حالة.

وأشارت إلى أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها من الأمراض المعدية، منها 162 حالة حصبة، و38 حالة حصبة ألمانية، و298 حالة (نكاف)، و189 حالة شلل الرخو، فضلا عن 224 حالة مصابة بالسعال الديكي، وحالة وحيدة لمرض الكزاز، و11 حالة للالتهاب السحائي الوبائي، و28 إصابة بالتهاب سحائي من نوع هيموفيليس إنفلونزا، و486 إصابة بالتهاب السحايا الفيروسي و416 إصابة بالتهاب السحايا البكتيري.