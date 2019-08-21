سوسن بدر عن إطلالتها الأخيرة: «مستريحة جدا لما عملت كده وبناتي كانوا رافضين»

قالت الفنانة سوسن بدر، إن بناتها اعترضا كثيرا على إطلالتها الأخيرة، معقبة: «اللوك الأخير بسيط جدا، ومستريحة جدا لما عملت كده، وبناتي ياسمين وملك قهروني كتير جدا عشان معملهوش، ورفضوه وقالولي مش ممكن، وهما هيتفرجوا عليا وهيعرفوا أني جبت سيرتهم وفي يوم قررت أعمله».

وأضافت في لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، مع إسعاد يونس، إنها قامت بتغيير شكل شعرها عقب الانتهاء من تصوير مسلسلها الرمضاني الماضي «زي الشمس»، وقبل عيد الفطر، متابعة: «كنا داخلين على عيد روحت الكوافير قولتله عايزاك تحلق لي وفعلا قصر شعري، وبقى خايف وأقوله قصر كمان، وقالي ألون قولتله لاء».

وعلقت إسعاد يونس على تصريحاتها، قائلة: «كان نفسي أعمل زيك، بس بقول الناس متعودة عليا بالشعر الأسود، وكل شوية أقول زهقت من الصبغة، حتى الناس مطلعة إشاعة عني إني لابسة باروكة ولو عايزة ألبس هلبس».

واحتلت الفنانة سوسن بدر، بصور إطلالتها الأخيرة أخبار المواقع المصرية والنسائية وصفحات المعجبين على مواقع السوشيال ميديا، وظهرت بهذه الإطلالة في مهرجان تري كور الفرنسي، وظهرت بفستان فاتح، مع الاحتفاظ بلون شعرها الأبيض، فنالت إعجاب الكثيرين.