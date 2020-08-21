الخارجية الأمريكية: نشعر بغضب إزاء مقتل نشطاء معارضين للحكومة بالعراق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها تشعر بغضب إزاء اغتيال نشطاء للمجتمع المدني في العراق وهجمات على محتجين في بغداد والبصرة.



وقالت مصادر أمنية وطبية لرويترز إن ناشطة عراقية قُتلت يوم الأربعاء وأٌصيب ثلاثة بجراح عندما فتح مسلحون مجهولون النار على سيارتهم في مدينة البصرة في جنوب العراق. وهذا ثالث حادث من نوعه يستهدف فيه مسلحون ناشطا سياسيا مناهضا للحكومة هذا الأسبوع.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان ”نحث حكومة العراق على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الميليشيات والعصابات الإجرامية التي تهاجم العراقيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي“.

وبدأت أحدث موجة عنف في البصرة عندما قُتل ناشط آخر يوم الجمعة، مما أدى إلى مظاهرات بالشوارع على مدى ثلاثة أيام فتحت خلالها قوات الأمن النار على محتجين قذفوا منزل المحافظ بالحجارة والقنابل الحارقة.

وأقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قادة الشرطة والأمن الوطني بالبصرة يوم الاثنين وأمر بفتح تحقيق في أعمال العنف.