متحدث النواب الليبي: لم يتم تحديد موعد لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، إنه لم يتم تحديد موعد لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، بعد إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا اليوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أكد على ما جاء في مبادرة إعلان القاهرة ومؤتمر برلين والمبادرة التي تقدم بها لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.



وأوضح أن المبادرة التي كان قد تقدم بها المستشار عقيلة صالح، تتمثل في تشكيل مجلس رئاسي يمثل كل الشعب الليبي دون إقصاء لأحد، ويوحد مؤسسات الدولة وفقًا للآليات التي توحدت فيها ليبيا قبل ذلك، إضافة إلى إنهاء حالة الصراع ووقف دائم لإطلاق النار، مع إخراج المترزقة، وضمان التوزيع العادل لثروات الليبيين بما يلبي احتياجاتهم ومطالبهم وينهي حالة المعاناة.



وأُعلن في ليبيا اليوم الجمعة، وقف فوري للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.