قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي،إن ما حدث هذا الموسم بخوض المباريات وسط هذا الضغط الرهيب لن يتكرر ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، وسندافع عن حقوقنا المشروعة.

أضاف: «تعرضنا لظروف صعبة وفقدنا نقاطا كثيرة هذا الموسم، وهو أمر لم يكن مقبولا وتسبب في الابتعاد عن الدوري».

وأوضح: «حققنا هذا الموسم بطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية، وكلها إنجازات تحسب لهذا الجيل من اللاعبينالذين تحملوا مسئولية كبيرة».

وقال: «لم ولن نصمت مجددا على ضغط المباريات الذي تعرضنا له هذا الموسم، ولكن علينا أيضا تعديل بعض الأمور الداخلية بالنسبة لنا، والتيكانت أحد أسباب الابتعاد عن بطولة الدوري هذا الموسم، ومنها خسارة نقاط سهلة للغاية كانت في المتناول».

وأضاف: «اهتمامنا الزائد ببطولة إفريقيا من أجل الفوز بها للمرة الثانية على التوالي جاء على حساب تركيزنا في الدوري، وهو أمر سنعيدالتفكير فيه ودراسته لتجنبه مستقبلا».

وقال عبد الحفيظ: «سنعمل بقوة للتصحيح وتعديل بعض الأمور الخاصة بالفريق، ونحن على يقين من استمرار دعم جماهير الأهلي للفريق فيالمرحلة القادمة».

وأشار إلى أن بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم كانت في المتناول، ولكنها ابتعدت، ولهذا لا بد أن نعتذر للجماهير، والقادم بالنسبة لنا سيكونمختلفا في التفكير والقرارات، ولن نصمت على أي ضغوط أو تجاوز في مواعيد المباريات.

وأضاف: «أي ظلم أو ضغط في المباريات خلال مشوار الأهلي في كأس مصر لن نصمت أمامه، وسندافع عن حقوقنا المشروعة».

وأكد عبد الحفيظ أن الأجندة الدولية معروفة، وعلى الجميع الالتزام بها، ولن ندفع فاتورة ضغط المباريات التي تحملناها هذا الموسم، وتسببت فيابتعاد الأهلي عن بطولة الدوري الممتاز.