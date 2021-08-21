ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل رقما قياسيا في الإصابات بكورونا

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم السبت، رقما قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" على الرغم من خضوع الولاية لإغلاق منذ 8 أسابيع.

وسجلت الولاية 825 إصابة محلية وسبع إصابات وافدة، فضلا عن ثلاث حالات وفاة، حتى مساء الجمعة.

ومع تسجيل 61 إصابة في ولاية فيكتوريا وثماني إصابات في منطقة العاصمة الأسترالية التي تضم العاصمة كانبيرا، ترتفع حصيلة الإصابات في كل أستراليا إلى 894 إصابة جديدة بالفيروس، لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 754 حالة والمسجل يوم الخميس الماضي.

وأعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيل أندروز، اليوم السبت، توسيع الإغلاق في مدينة ملبورن عاصمة الولاية فيكتوريا ليشمل بقية أنحاء الولاية مع استمرار الإصابات العنقودية بكورونا.

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان يوم الجمعة أنه سيتم تمديد الإغلاق في منطقة سيدني الكبرى حتى نهاية سبتمبر مع تشديد القيود اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وخرج آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، إلى شوارع ملبورن احتجاجا على الإغلاق السادس في المدينة منذ بدء تفشي الفيروس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين بدون كمامات وهم يهتفون "الحرية" أثناء اشتباكهم مع شرطة المدينة.

في غضون ذلك، تجمع مئات الأشخاص في مدين بريزبن عاصمة ولاية كوينزلاند للاحتجاج على الإغلاق والتدابير المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس الأسترالية".

وتم نشر أكثر من 1500 شرطي في منطقة العاصمة الأسترالية من أجل "وقف ومنع الاستجابة إلى أي نشاط احتجاجي غير مصرح به"، وفقا لشرطة نيو ساوث ويلز.

وسجلت أستراليا أكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا فضلا عن أكثر من 970 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس.