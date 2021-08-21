كشف قطاع الأمن العام ملابسات العثور على جثة سائق "توك توك" بالدقهلية، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز، وما تبين أنه سائق "توك توك" - مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح بالرقبة، والعُثور بجواره على سلاح أبيض "سكين مدممة" - هاتف محمول، وما قرره والده "عامل - مقيم بذات العنوان" بخروج نجله للعمل على مركبة التوك توك "ملك والدة المجني عليه"، وعدم عودته وعلمه بوفاته عقب ذلك.

وتوصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية".

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بتعرفه على المجنى عليه حال تردده على دائرة مركز شرطة السنبلاوين واستقلاله مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه وبتاريخ الواقعة تقابلا بناءً على ميعاد سابق عقب إيهامه للمجنى عليه بأن بحوزته بعض البضاعة يرغب فـى توزيعها وعقب تقابلهما وتناولهما العشاء طلب منه توصيله إلى أقرب مكان لدائرة مركز شرطة ديرب نجم المتاخم لدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وأثناء السير بالطريق طلب منه التوقف وعقب نزوله غافله وتعدى عليه بالسكين المعثور عليها بجوار جثة المجنى عليه فأودى بحياته وقام بدفعه خارج المركبة، وستولى عليها ولاذ بالهرب، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.