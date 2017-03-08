قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأرز المصري هو الأعلى جودة عالميًّا، وأن مصر هي الدولة الأولى في إنتاجية وحدة المساحة من هذا المحصول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء السبت، أن الهكتار الواحد يُنتج عشرة أطنان بينما المستهدف هو الوصول إلى 12 طنًا.

وأوضح أن الأصناف القديمة في زراعة الأرز كانت تستهلك ما بين سبعة وثمانية آلاف متر مكعب مياه للفدان الواحد، مؤكدًا التوصّل إلى أصناف يبلغ متوسط استهلاكها للمياه 4500 متر مكعب، ويتم ري هذه الأراضي كل عشرة أيام، مع المحافظة على الإنتاجية.

وأشار إلى أن الأصناف الجديدة خفَّضت استهلاك المياه بنسبة تتجاوز الـ40% للفدان، مؤكدًا أن الدولة لا تستورد أي أرز في الفترة الحالية، وكشف عن قرب تسجيل هجين بسمتي جديد، بما يُمكن زراعته في مصر على مساحات جديدة خلال العام الجاري.

وأفاد خليل، بأنه سيتم طرحه في الأسواق بدءًا من العام المقبل، لافتًا إلى بلوغ مرحلة من الرفاهية في إنتاج الأرز بأن تتم إتاحة مختلف الأذواق.

في سياق غير بعيد، قال مدير المعهد إنه يتم تنظيم زراعة الموز واقتصارها على الطرق الحديثة بما يساهم في تقليل استهلاك المياه.