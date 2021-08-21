بدء تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة عصر اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة عصر اليوم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستنشر رابط إلكتروني عصر اليوم لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر القادم.

وأضاف شوقي، في تصريحات سابقة، أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وأعلن أن الوزارة تقبل طلبات إعادة الفحص مجانا هذا العام للتيسير على الطلاب.