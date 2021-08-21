رقم سلبي تاريخي يطارد الأهلي قبل نهاية الدوري

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يواصل النادي الأهلي السقوط في الموسم الحالي بعدما اقترب من خسارة لقب الدوري بسبب تصدر الزمالك لقائمة المسابقة المحلية.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 72 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الزمالك.

ويطارد الأهلي رقم سلبي كبير قبل جولتين من نهاية الدوري العام.

حيث استقبل الأهلى هذا الموسم 25 هدفا فى 32 مباراة فى رقم سلبي كبير، حيث حافظ المارد الأحمر على نظافة شباكه فى 12 مباراة فقط، على عكس الموسم الماضي الذي استقبل فيه 8 أهداف فقط.

ويتبقى للأهلى استقبال هدفين عن أكثر المواسم استقبالا للأهداف فى تاريخه برصيد 27 هدفا والذى حدث فى موسمين هما 1953/1954، و2010/2011.