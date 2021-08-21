سفير مصر في المغرب يطمئن على بعثة «رجال يد الأهلي»

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى مدينة كازابلانكا المغربية قبل الانتقال إلى مدينة مكناس للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وأكد هاني النجدي، مدير الفريق، أن السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، حرص على الاتصال بالعامري فاروق رئيس البعثة، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور، وأن هناك وفدًا من السفارة كان في استقبال البعثة بمطار كازابلانكا، إلى جانب أعضاء لجنة استقبال الوفود المشاركة بالبطولة.

وأوضح أن بعثة الفريق أجرت مسحة في المطار، وذلك قبل الدخول في فقاعة طبية وفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة.

وأقلعت طائرة الفريق صباح اليوم إلى مدينة كازابلانكا في رحلة استغرقت نحو ٤ ساعات ونصف الساعة، على أن تستقل حافلة إلى مدينة مكناس التي تبعد عنها نحو ٣ ساعات.

وحرص رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، رئيس بعثة تنس الطاولة الموجودة في الأردن للمشاركة بالبطولة العربية للأندية، على التواصل مع بعثة رجال يد الأهلي للاطمئنان على رحلة الفريق من القاهرة إلى المغرب.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» كلًّا من: ياسر الرملي رئيس الجهاز، وطارق محروس المدير الفني، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد عادل المدرب العام، ومحمد مصطفى مدرب حراس المرمى، وأحمد القط محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلًّا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خاض معسكر إعداد مغلقًا في الإسكندرية تخلله عدد من المباريات الودية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمنافسة على اللقب.

ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم ٢٤ أغسطس الجاري وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.