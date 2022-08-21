مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 20 ألف سائح على متن 136 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم السبت، حوالي 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمين من مطارات أوروبا على متن 136 رحلة طيران وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

وأوضح مصدر ملاحي، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 136 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا اليوم السبت حيث من المقرر وصول 101 رحلة طيران إلى مطار الغردقة منتظم وشارتر ووصول 35 رحلة طيران إلى مطار مرسي علم الدولي تقل حوالي 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ومن جانبه، كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، عن استعدادت فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال نحو 20 ألف سائح علي متن 136 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا من أكثر من 12 دولة أوروبية هي بولندا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا و سلوفاكيا.

وأضاف الخبير السياحي، أن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ سنوات تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار الغردقة ومرسى علم.