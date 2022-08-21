معرض لمرسم الطفل والمواهب والفنون التشكيلية بالإسكندرية

افتتح فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، مساء اليوم السبت، معرضا فنيا، نتاج ورش صيف 2022 لمرسم الطفل و المواهب والفنون التشكيلية بيت ثقافة 26 يوليو .

تضمن المعرض 28 لوحة لمرسم الطفل، لتصميمات متنوعة باستخدام الكانسون والألوان المختلفة، إلى جانب جدارية من خامات الحبال والأحجار الملونة وكسر الزجاج والأصداف إشراف الفنانتين نيڤين كامل و سهى أمين.

كما تضمن المعرض 23 لوحة لمرسم المواهب تنوعت بين ألوان الجواش ودرجات الرصاص ومجسم بطي الورق لعلم مصر ونموذج لمجسم مسرح دمى الأصابع وجدارية مجسمة بالقماش لمجموعة متنوعة من الأسماك والكائنات البحرية إشراف الفنانتين فيروز مسعد و فدوى إبراهيم.

وشارك مرسم الفنون التشكيلية فى المعرض بـ 35 لوحة فنية بخامات و مقاسات مختلفة إشراف الفنانة سمر مناع.

شهد افتتاح المعرض الأديبة الفنانة منى عمر عضو مجلس النواب، عزت عطوان مدير عام الفرع، و نخبة من المثقفين والفنانين التشكيليين.



