قادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يدعون إلى تجنب العمليات العسكرية في محطة زابوريجيا

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثة هاتفية اليوم الأحد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.



وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الأحد، أكد القادة دعمهم المستمر لجهود أوكرانيا؛ للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.



وناقش القادة الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بما في ذلك الحاجة إلى تجنب العمليات العسكرية بالقرب من المحطة، وأهمية زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها في أقرب وقت ممكن؛ للتأكد من حالة أنظمة الأمان.



بالإضافة إلى ذلك، تناول القادة المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني، والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار.