محافظ بورسعيد: بدء أعمال تطوير حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن أنه استكمالا لما شهدته محافظة بورسعيد من تطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار، والتي تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التي تم تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة عامة وإظهار الشكل الجمالى والحضاري للمدينة الباسلة.

بدأت أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

وأضاف المحافظ، أن تطوير حديقة الكروان يشمل زيادة المسطحات الخضراء بالحديقة، وازالة الأسوار، وإقامة مقاعد جديدة للمواطنين، وزيادة معدلات الإضاءة، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة؛ للحفاظ على ما يتم من تطوير.