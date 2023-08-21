وزير الاقتصاد الأرجنتيني يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قروض

يتوجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني والمرشح الرئاسي سيرجيو ماسا إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة تمويل بلاده وسط خفض قيم العملة البيزو.

ويلتقي ماسا مع مسؤولي صندوق النقد والمسؤولين الأمريكيين خلال زيارته التي تستمر يومين لواشنطن، وفقا للإذاعة الرسمية. ومن المقرر أن تحصل الأرجنتين على 5ر7 مليار دولار بنهاية أغسطس إذا وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاقية التي تمت على مستوى الخبراء. كما سيعقد ماسا اجتماعات مع مسؤولين في البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ووزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين.

وتأتي المحادثات في أعقاب فوز المرشح البعيد عن عالم السياسة خافيير ميلي في الانتخابات التمهيدية يوم 13 أغسطس، وهو ما دفع الحكومة للتعامل معه بتغيير جذري في السياسة، حيث قامت بخفض قيمة البيزو بنسبة 18% ورفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ورأى اقتصاديون أن تخفيض قيمة العملة هي خطوة تأخرت كثيرا إلا أنها غير كافية لإصلاح اقتصاد الأرجنتين المشوه. وبالإضافة إلى ذلك، تسبب خفض قيمة العملة في رفع الأسعار بنسبة 20% بين عشية وضحاها، مما أدى إلى زيادة التضخم الذي تجاوز بالفعل نسبة 100%.