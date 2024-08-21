تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 32، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حيث يقام حفلان مساء الأحد 25 أغسطس على مسرح المحكي.

في الثامنة مساءً، تستضيف الفعاليات لأول مرة الفنانة سمر طارق وفرقتها لتقديم عدد من أعمالها الغنائية التي تمزج طابع الألحان الشرقية بالموسيقى الغربية، لتنتج شكلاً فنياً مميزاً نال قبول وإعجاب متذوقي الإبداع الجاد، منها تتر مسلسل "سفاح الجيزة" *عتمة*، "ما تسألنيش"، "لو"، "مسافات"، "مراية"، "لما بعدنا"، وغيرها.

وفي العاشرة مساءً، يتغنى الفنان مصطفى حجاج وفرقته بمجموعة من الأعمال الشهيرة ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة التي حققت شهرة واسعة بين الشباب، منها: "يا بتاع النعناع"، "أنا بتقطع من جوايا"، "خطوة"، "حب مين"، "بنت الناس"، "بطليني"، "سنين"، "شكشكه"، "يا باي"، "يا لوز مقشر"، "نصيبي وقسمتي"، "زحمة"، "100 وش"، و"عملنا قيمة"، وغيرها.