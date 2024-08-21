أحمد موسى: مروجو الصورة المزيفة لحادث الدائري هم من يدعون تسليم مصر محور فيلادلفيا لإسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إنَّ صورة مزيفة جرى تداولها بكثافة على أنها لحادث الطريق الدائري اليوم لكنها مُصمَّمة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الهدف من ترويج هذه الصورة هو إثارة الرعب بين المواطنين وممارسة الخداع ضدهم.

وأشار إلى أن من يروج هذه الصورة المزيفة هو نفسه الذي ادعى أن مصر سلّمت محور فلادلفيا لإسرائيل، لافتا إلى أن هذا المحور ليس على أرض مصرية.

وشدد على أن مصر لا يمكن أن تترك أراضيها، معقبا: «من إمته بنسيب أراضينا.. لا أحد يملك إنه يسيب أرضه».

ووقع حادث بالطريق الدائري بمحيط منطقة الرماية، وأظهرت مشاهد تهشم أكثر من 20 سيارة ما بين نقل وملاكي، مع وجود عدد من المصابين.