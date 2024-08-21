صرح خبير بارز في منظمة الصحة العالمية لـ"بي بي سي"، بأن مرض "إمبوكس" أو جدري القرود ليس "كوفيد جديد"، لأن السلطات تعرف بشكل واضح كيفية السيطرة على انتشاره.

وعلى الرغم من القلق الحقيقي بشأن ظهور متغير جديد للفيروس وإصدار تحذير عالمي، أكد المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، الدكتور هانز كلوج، أن من الممكن -ويجب علينا- التصدي لمرض "إمبوكس / جدري القرود" معًا.

وأوضح أن اتخاذ إجراءات قوية الآن -بما في ذلك ضمان وصول اللقاحات إلى المناطق الأكثر حاجة- يمكن أن يمنع دورة جديدة من الهلع والإهمال.

وقد تم تأكيد حالة إصابة بالمتغير الجديد "Clade Ib" في السويد الأسبوع الماضي، وتم ربطها بتفشي المرض المتزايد في إفريقيا.

ما هو مرض "إمبوكس / جدري القرود" وكيف ينتشر؟

مع أن خطر "إمبوكس" منخفض، يجب على الأطباء في المملكة المتحدة أن يبقوا في حالة تأهب. وقد وصفت المتغير الجديد لـ "إمبوكس" في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنه "الأكثر خطورة حتى الآن".

أدى "إمبوكس" إلى وفاة ما لا يقل عن 450 شخصًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقًا) خلال الأشهر الأخيرة، وتم ربطه بمتغير "Clade Ib".

ويرى الخبراء أنه لا يزال هناك الكثير لاكتشافه بشأن المتغير الجديد، لكن من المحتمل أنه ينتشر بشكل أسرع ويسبب أمراضًا أكثر حدة.

لم تُسجل حالات "Clade Ib" في المملكة المتحدة حتى الآن، لكن الخبراء يحذرون من أنه يمكن أن ينتشر إذا لم تُتخذ إجراءات دولية.

أما المتغير الآخر، "Clade II"، فكان السبب وراء تفشي المرض في عام 2022، والذي أثر في البداية على أوروبا ولا يزال ينتشر في العديد من أنحاء العالم.

ويعرف الخبراء كيفية السيطرة على "إمبوكس"، بغض النظر عن المتغير - من خلال تطبيق إجراءات صحية عامة غير تمييزية وضمان وصول عادل إلى اللقاحات، بحسب الدكتور كلوج.

الفيروس، الذي يسبب الحمى والطفح الجلدي، يمكن أن ينتقل من خلال الاتصال المباشر بالجلد مع الآفات الجلدية، بما في ذلك أثناء ممارسة الجنس.

وأشار الدكتور كلوج إلى أن الخطر على عامة السكان منخفض.

وأكد قائلاً: "هل سنتوجه إلى الإغلاق في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية؟ هل هو كوفيد-19 آخر؟ الجواب بوضوح: لا".

وأضاف: "قبل عامين، سيطرنا على 'إمبوكس' في أوروبا بفضل المشاركة المباشرة مع المجتمعات الأكثر تضررًا من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال".

وقال: "في عام 2022، أظهر لنا 'إمبوكس' أنه يمكن أن ينتشر بسرعة حول العالم. يجب أن نتعاون معًا – عبر المناطق والقارات – للتصدي له".

واختتم قائلاً: "هل سنختار وضع الأنظمة اللازمة للسيطرة على 'إمبوكس' والقضاء عليه عالميًا، أم سندخل في دورة جديدة من الهلع ثم الإهمال؟"

وأشار الدكتور كلوج إلى أن حوالي 100 حالة جديدة من "Clade II" يتم الإبلاغ عنها في المنطقة الأوروبية كل شهر.

وقد نُصح المسافرون إلى المناطق المتأثرة في إفريقيا بالنظر في تلقي التطعيم.

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش، أن المنظمة لا توصي باستخدام الأقنعة.

وقال: "نحن لا نوصي بالتطعيم الجماعي. نحن نوصي باستخدام اللقاحات في أماكن تفشي المرض للفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا أن لديها "خطة واضحة" للحصول على 10 ملايين جرعة من اللقاح للقارة.

وستبدأ جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا في تلقيح السكان ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأضافت أن شركة تصنيع اللقاحات الدنماركية "بافاريان نورديك" ستنقل تقنيتها إلى الشركات المصنعة في إفريقيا، مما سيمكن اللقاح من الإنتاج محليًا لزيادة الإمدادات وتقليل التكاليف.

وفي مؤتمر صحفي، دعا المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، الدكتور جان كاسييا، الدول إلى تجنب فرض حظر سفر على إفريقيا.

وقال: "أطلب بوضوح من شركائنا التوقف عن التفكير في فرض حظر السفر ضد الأفارقة، لأن هذا سيعيدنا إلى المعاملة غير العادلة التي تعرضنا لها خلال فترة كوفيد".