مسئولون بجيش الاحتلال: استدعاء نحو 15 ألف جندي تم تسريحهم

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسئولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم إنه تم استدعاء نحو 15 ألف جندي تم تسريحهم خلال تقليص سابق للقوات.

ويوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية استدعاء جنود احتياط سبق أن تم إعفاؤهم من الخدمة في السنوات الماضية، وذلك بسبب النقص في عدد الجنود بعد تقييم أمني جديد.

وأوضح الجيش، في بيان نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن وزير الدفاع يوآف جالانت أمر بإعادة استدعاء من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم سابقا بسبب تخفيض عدد القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف البيان أن القرار اتُّخذ بناءً على تقييم جديد للوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياطية، وذلك في إطار خطة الجيش لزيادة عدد المجندين.

وأشار إلى أن الجيش بدأ بالفعل بالتواصل مع المرشحين المعنيين الذين خدموا سابقا في التشكيلات الأساسية، وسيتم تكليف المناسبين منهم بالعودة للخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية.