أعلنت قناة CBC عن انطلاق برنامج "باختصار"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، في السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل، ليعود من خلاله إلى الشاشة بعد غياب استمر نحو 9 أشهر، حيث غادر قناة المحور في الأول من ديسمبر 2023، معلنًا توقف برنامجه "المصري أفندي" الذي ارتبط به لسنوات طويلة.

يمثل برنامج "باختصار" الظهور الأول لمحمد علي خير على شاشة CBC، بعد فترة تحضيرات استمرت حوالي 3 أشهر.

وكشفت المحطة عن البرومو التشويقي عبر صفحاتها على مواقع التواصل، وأعلنت أن البرنامج سيكون مدته ساعة أسبوعيًا، ويتناول أهم ملفات التنمية في مصر من خلال ضيوف متخصصين في أبرز التخصصات.

ويشير محمد علي خير في البرومو إلى فكرة البرنامج بقوله: "كل حاجة سريعة، أحداث وقرارات وحكايات تظهر وتختفي في ثانية، وبدل المعلومة 100 ألف معلومة، في البرنامج نحاول أن نفهم، ونسأل لنجد الإجابات باختصار."

كان الإعلامي محمد علي خير قد أعلن في ديسمبر الماضي انتهاء رحلته في قناة المحور، وأكد عبر حسابه على موقع فيسبوك: "شكراً لإدارة المحور، عملنا سويًا لمدة 3 سنوات، وأتمنى التوفيق لجميع العاملين بها."

وتابع قائلاً: "ممتن لكل أعضاء فريق إعداد "المصري أفندي" على ما بذلوه طوال سنوات عملنا بالقاهرة والناس والمحور، وممتن لكل مشاهد تواصل معي متسائلاً عن محطتي القادمة وعن غيابي طوال الفترة الماضية عن الشاشة."