التحالف الدولي يستقدم تعزيزات عسكرية إلى قواعده في شمال شرق سوريا

استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق نفوذها في شمال شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

وقال المرصد ، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم ، إن التعزيزات تضم 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية وعسكرية وذخائر، قادمة من داخل الأراضي العراقية، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتوجهت نحو القواعد الأمريكية في ريف الحسكة.

ووفق المرصد ، تواصل قوات التحالف الدولي تعزيز قواعدها تحسباً من هجمات إيرانية محتملة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد هبوط طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية، ليل الثلاثاء في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية، استكمالا لتعزيز القواعد الأمريكية في سوريا، وسط تحليق للمروحيات والمسيرات الأمريكية فوق سماء المنطقة.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و ست في محافظة الحسكة .



