السعودية تستعيد 60% من قدراتها الإنتاجية النفطية المتوقفة

قال "ديفين جيجان" مدير إدارة معلومات النفط العالمية بشركة "جينسكيب" المتخصصة في تقديم المعلومات عن قطاع الطاقة، إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" المملوكة للدولة استعادت حوالي 60% من القدرات الإنتاجية لمنشآتها النفطية التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

وذكرت شركة "جينسكوب"، أن "أرامكو" تنتج الآن حوالي 3.34 مليون برميل يوميا من هذه المنشآت التي كانت تنتج قبل الهجمات حوالي 5.6 مليون برميل يوميا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، إلى أن "جينسكيب" تعتقد أن "أرامكو" لديها القدرة على إنتاج 900 ألف برميل يوميا إضافية من منشآتها البحرية ومن خلال تغيير معدلات إنتاج منشآتها البرية.

كانت أرامكو قد نشرت في وقت سابق من أمس الجمعة صورا تظهر حجم الدمار الناجم عن الهجوم الذي تعرض له حقل نفط خريص بطائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

وقال فهد عبدالكريم، مدير عام العمليات بالمنطقة الجنوبية في شركة أرامكو، إن حقل خريص استأنف 30% من الإنتاج خلال 24 ساعة من وقوع الهجوم، وسيضخ 1.2 مليون برميل نفط يوميا بحلول نهاية سبتمبر.

وتعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بسرعة استعادة الإنتاج في حقل خريص ومنشآت نفطية في أبقيق، بعد تعرضهما لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى توقف 5% من الإنتاج العالمي للنفط.

وتسود المخاوف في الأسواق العالمية بشأن الفترة التي ستستغرقها المملكة من أجل استعادة الإنتاج بشكل كامل، في الوقت الذي تسحب فيه من مخزونها للوفاء بالتزاماتها في التوريد.