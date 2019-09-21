يوسف الحسيني: جماعة الإخوان تستغل نسيان الناس لكن اليوتيوب لا ينسى

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن «جماعة الإخوان المسلمين، ما زال دستورها الكذب والتدليس»، مشيرًا إلى الآية القرآنية القائلة: «يمدهم في طغيانهم يعمهون».

وأوضح في لقائه مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أن جماعة الإخوان المسلمين، تعتقد أن الشعب المصري لن يتذكر ما حدث أمام قصر الاتحادية، وأعمال البلطجة والقتل، وخصوصًا قتل الحسيني أبو ضيف على عتبة قصر حكم محمد مرسي، ولم يتدخل ولو ثانية لتهدئة الاجواء.

وأضاف أن جماعة الإخوان، تلعب على مبدأ نسيان الناس للأحداث بعد مرور الوقت، فيما وصفه بالانحطاط الفكري.

وأشار الحسيني إلى ضرورة تذكير الناس بهذه الأحداث، متابعًا: «الناس لو نسيت فالمقالات واليوتيوب والشهود ذاكرة لا يمكن أن تحذف».