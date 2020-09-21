168 شخصا يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات النواب في الإسكندرية

انهت، اليوم الاثنين، لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لخوض سباق انتخابات مجلس النواب 2020 برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أعمالها على استقبال 6 طلبات، ليرتفع إجمالي المتقدمين، لـ168 متقدمًا.



ومن تقدموا بأوراقهم للترشح حتى نهاية اليوم الخامس: "63 متنافسًا محتملًا على دائرة المنتزه، و44 على دائرة الرمل، و16 دائرة سيدي جابر، و24 دائرة محرم بك، و5 دائرة العطارين، و26 دائرة الدخيلة".



ووصل عدد المرشحين المستقلين الذين تقدموا بأوراقهم إلى 126 مرشحا محتملًا، مقابل 42 منتمين لأحزاب سياسية، بواقع 15 لحزب مستقبل وطن، و4 للشعب الجمهوري، و1 لمصر المستقبل، و2 للوفد الجديد، و4 لحماة الوطن، و5 للإصلاح والنهضة، و3 لمصر القومي، فيما تقدمت أحزاب: "مصر المستقبل، والمؤتمر، والعدل، والجيل الديمقراطي، والتجمع، والحركة الوطنية"، بمرشح واحد محتمل لكل منهم، حتى الآن.



ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للإسكندرية 16 مقعدًا، موزعين على 6 دوائر، 4 منهم للدائرة الأولى المنتزه، و3 مقاعد للدائرة الثانية بالرمل، ومقعدين للدائرة الثالثة بسيدي جابر، ومقعدين للدائرة الرابعة بمحرم بك، ومقعد واحد للدائرة الخامسة بالعطارين، و4 مقاعد للدائرة السادسة بالدخيلة.



وتجرى عملية التقديم، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المرشحين والموظفين، مع عدم السماح لأي مواطن بدخول المحكمة، دون الالتزام بارتداء الكمامة.